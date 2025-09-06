Survivor yarışmasıyla adını duyuran fenomen Kardeniz Kılıç, özel hayatıyla gündeme geldi. İzmir’de Mahir Bektaş ile evlenen Kılıç, “kuzeninin eski eşiyle evlendi” iddialarına yanıt verdi. Kılıç, eşinin evliliğinin 10 yıl önce bittiğini, ilişkilerinin ise 5 yıl önce başladığını belirterek “Ortada aldatma ya da ayırma yok” dedi.

İzmir’de nikâh masasına oturdu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesi bulunan Kardeniz Kılıç, geçtiğimiz şubat ayında Hollanda’da evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmış ancak eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı. İzmir’de gerçekleştirilen düğünün ardından Kılıç’ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği iddiaları ortaya atıldı.

“Aldatma yok, 5 yıldır birlikteyiz”

Kılıç, sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eşimin evliliği 10 yıl önce bitti, ilişkimiz ise 5 yıl önce başladı. Ortada bahsedildiği gibi aldatma ya da ayırma yok. Eşimin eski eşiyle aramızda herhangi bir problem yok, medeni bir iletişim sürüyor.

Kılıç, ayrıca çıkan asılsız haberler ve hakaretler için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Sosyal medyada gündem oldu

Evliliğiyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kardeniz Kılıç, paylaşımlarında konuyu daha fazla büyütmek istemediğini belirterek, “Bir kadının hayatının bu iddialarla etkilenmesini istemiyorum” dedi.