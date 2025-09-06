KUYUCAK’TA 5 EYLÜL COŞKUYLA KUTLANDI

Kuyucak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kuyucak Belediyesi tarafından konser gerçekleştirildi. Rampapa ve Tolga Çandar vatandaşları coşturdu.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde önce Rampapa sahne aldı. Ardından da Tolga Çandar güzel Ege şivesiyle vatandaşların yüzünü güldürürken, türküleriyle de coşkulu anlar yaşattı.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “5 Eylül Kuyucak'ımızın kurtuluşunun 103. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Programda 5 Eylül Kurtuluş Bayramı Belediye Başkanlığı Trap ve Kurşun Atışı müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kuyucak’ta gerçekleşen programa Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Serkan Bedel, CHP Kuyucak Gençlik Kolları Başkanı Nuri Can Güzeldağ ve CHP Nazilli İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kaplan katıldı.