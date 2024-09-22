Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile dünya evine girdi. Çift, geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmış ve ilişkilerini nikâhla taçlandırmak için sade bir tören tercih etmişti.

Nikâh öncesi paylaşım yaptı

Yiğit İnandı, nikâh öncesinde Instagram hesabından “Biz bir nikâh yapıp geliyoruz” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Nikâhın ardından Nisa Bölükbaşı da eşiyle birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.