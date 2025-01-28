Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay, özellikle son dönemde sosyal medya ve magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Karatay, Survivor sunucusu Murat Ceylan hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Karatay, "Türkiye'nin en yakışıklısı Murat. Ne Kenan İmirzalıoğlu, ne Kıvanç Tatlıtuğ. Evli olsam ve Murat'tan flört teklifi alsam derhal boşanırım" diyerek Murat Ceylan'a olan hayranlığını paylaştı.

Murat Ceylan'a övgüler

Karatay, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ı "İnanılmaz yakışıklı" olarak tanımlarken, "Allah her yerini özene bezene yaratmış. O giyiniş, fizik, surat hareketleri, göz möz… İçten söylüyorum, Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir" şeklinde konuştu. Ceylan'ın enerjisinin kendisini de etkilediğini belirten Karatay, "Ona bakınca enerjim fulleniyordu" ifadelerini kullandı.

Geçmişte Fanis'e olan aşkını ilan etmişti

Nefise Karatay, Survivor All Star'da Yunan yarışmacı Fanis Boletsis'e de duyduğu hayranlığı daha önce dile getirmişti. "Fanis'in yeri ayrı, karizması beni bitiriyor" diyen Karatay, "Bayıldım çocuğa, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler beni kendine çok çekiyor" demişti.