Mehmet Özyay, 2025 Survivor yarışmasına yedek kadrodan katılan ve büyük bir dikkat çeken yarışmacılardan biridir. Özellikle dayanıklılığı ve parkurlardaki üstün performansıyla tanınan Mehmet, Survivor'daki ikinci macerasına çıkıyor.

Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mehmet Özyay, 1985 doğumlu ve 39 yaşında. Fiziksel gücü ve dayanıklılığı ile bilinen Mehmet, 1.85 metre boyunda ve 90 kilogram ağırlığındadır. Yıllardır sporla iç içe bir yaşam süren yarışmacı, düzenli olarak antrenman yaparak fiziksel gücünü korumaya özen göstermektedir.

Survivor geçmişi

Mehmet Özyay, Survivor 2016 sezonunda yarışmış ve parkurlardaki güçlü performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 2025 sezonunda yedek kadrodan yarışmaya dahil olan Mehmet, bu kez daha ileriye gitmeyi hedefliyor.

Mehmet'in atletik yapısı ve kuvvetli fiziği, özellikle güç gerektiren oyunlarda onu öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor. Survivor 2025'teki hedefi, dayanıklılığını ve mücadelesini sergileyerek yarışmada daha uzun süre kalmak.