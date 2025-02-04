Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 doğumlu ve 35 yaşında. Erzurum doğumlu olan Yunus, güreş sporuna küçük yaşlarda başlamış ve Balıkesir Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü'nde eğitim almıştır.

Güreş kariyeri ve başarıları

Yunus Emre Karabacak, Kırkpınar'da üç kez dereceye giren bir güreşçidir ve Türkiye’de genç güreşçiler arasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, Reşit Karabacak'ın oğlu olmasıyla da dikkat çekiyor. Babası, Reşit Karabacak, Türkiye'yi birçok güreş organizasyonunda temsil etmiş ve altın madalyalar kazanmış efsanevi bir güreşçidir.

Survivor geçmişi ve katılımı

Yunus Emre Karabacak, 2021 Survivor sezonunda yarışmış ve bu deneyimiyle izleyicilerin ilgisini çekmiştir. 2025 yılında ise Survivor All Star yarışmasına yedek yarışmacı olarak katılmaya hak kazanmıştır. Bu kez de, sporcu kimliği ve güçlü performansıyla yarışmada yer alacak.

Güreşle yaklaşık 20 yıldır ilgilenen Yunus Emre Karabacak, bekar ve şu an için herhangi bir ilişki durumu bulunmamaktadır.