Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun İzmir yönünde, Susurluk Kayalıdere mevkiinde gerçekleşti.

Direksiyon hakimiyeti kaybedildi

H.K. yönetimindeki araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği İtfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralı yolcular L.K., H.K. ve H.K.’yi başarılı bir şekilde kurtardı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.