Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen ev yangını, bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olay, Günaydın Mahallesi, Günaydın 3 Sokak, No: 15 adresindeki Rasim Cura'ya ait ikamette yaşandı.

Yangının ayrıntıları

Yangın, Rasim Cura'nın evinde kısa sürede yayıldı ve tüm evi etkisi altına aldı. Olayın fark edilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği’ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Can kaybı veya yaralanma yok

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ancak, evin büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine ilişkin olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

Büyük maddi hasar oluştu

Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, evde ciddi maddi hasar oluştu. Yangının nedenine dair detaylı bir araştırma yürütülüyor.