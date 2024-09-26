Efeler Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent yaratma hedefiyle Tabakhane Deresi'nin temizliği için kolları sıvadı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aydın Devlet Su İşleri’nin sorumluluğundaki dereyi temizlemek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Temizlik seferberliği başlatıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, Tabakhane Deresi’nin temizliği için gerekli yazışmaları tamamlayarak iş makineleriyle seferberliğe başladı. Ekipler, derede biriken atıkları, çamur ve diğer engelleri titizlikle temizleyerek, deriyi daha estetik ve hijyenik hale getirmeyi amaçlıyor.

Mahalle Muhtarı’ndan destek

Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç, temizliğin mahalleleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür ederiz. Derenin temizlenmesi, çevremiz için büyük bir kazanım" dedi.

Çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi

Başkan Anıl Yetişkin, deredeki temizlik çalışmalarının çevre duyarlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. "Amacımız, Tabakhane Deresi’ni temizleyerek halkımıza daha sağlıklı bir çevre sunmak. Doğal güzelliklerimizi korumak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu tür projelerin sürdürülebilir çevre anlayışını desteklediğini ve halkın yaşam kalitesini artırdığını sözlerine ekledi.