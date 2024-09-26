İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Yenikurudere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına hızlı bir şekilde havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 12.33 sıralarında meydana geldi ve henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiği bildirildi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti. İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye hemen harekete geçerek yangınla mücadele için gerekli ekipleri sevk etti. Olay yerine 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Ekiplerin yangına karşı yürüttüğü mücadele, hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.