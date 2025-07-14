Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. dönem milletvekili Tacettin Bayır, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya değinen Bayır “Enteresan tespitlerim var” diyerek, “Son 10 yıldır partinin yönetimi üzülerek ifade ediyorum parti genel merkezi parti meclisi yönetmiyor. Çok rahat söylüyorum ki son 10 yıldır belediye başkanları yönetiyor” ifadelerini kullandı.

EGE TV ile Radyo Pause’de ortak yayımlanan Ege Gündemi programına EGE TV Genel Müdürü Nevzat Dönmez ve EGE TV Genel Yayın Yönetmeni Cihat Taysi, Ege Gündemi’nde 27. dönem milletvekili Tacettin Bayır’ı konuk etti.

Programda İzmir’de CHP yönelik düzenlenen operasyonlar ile PKK’nin silah bırakma süreci ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin önceki başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nın aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınarak tutuklanmasına anlam veremeyen 25.26. ve 27. dönem İzmir milletvekili Tacettin Bayır, önceki dönem belediye başkanlarından Aziz Kocaoğlu’ hakkında açılan davayı hatırlattı.

“Aziz beyin döneminde toplumun adalete olan inancı, hakimlere savcılara olan güveni FETÖ’ye rağmen vardı” diyen Bayır, şunları söyledi:

“Günümüze geldiğimizde bu FETÖ olaylarından sonra hâkimden savcıdan kaçanlar; göz altına alınanlar oldu ve o mekanizmayı lekelediler. Bugün hâlâ istisnai birkaç tane vardır ama algı operasyonu yaprak o kişi henüz hâkim karşısına çıkmadan o kişiye suçlu muamelesi yapılıyor. Sanki böyle terör örgütüne, uyuşturucu çetesine baskın yapar gibi halkın seçtiği belediye başkanına sabahın beşinde şafak operasyonu yapıyorlar. Ertesi gün de iktidara yakın kanalların hatta emniyet güçlerinin hepsi, -biliyorsunuz en son emniyet güçlerince Aliağa’daki uyuşturucu operasyonu için fuarda dizilmiş olan araçların görüntüsüyle manipülasyon yapıldı… Ama bu araçlarda sanki Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu varmış gibi servis edilip yayımlandı.”

Hazırlanan videonun operasyon yapıldıktan 10 dakika sonra ortaya çıktığına dikkat çeken Bayır, “Ne yazık ki İmamoğlu’na ve diğer belediye başkanlarına yapılanlarda senaryonun önceden yazıldığı çok belli” dedi.

“Yeşilçam’da film çeksen ancak bu kadarı olur”

Tacettin Bayır, Manavgat Belediyesine yönelik otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskân başvurularında rüşvet alındığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmaya da değindi. Baklava kutusu görüntülerini değerlendiren Bayır, “Resmen bir ay önce uyuşturucu operasyonundan göz altına alınan adamı itirafçı yapıyorlar. Bir ay sonra salıyorlar.Eğitiyorlar vekimi nereye nasıl götüreceğini tarif ediyorlar o kişiye. Adam gidip baklava kutusunu masaya koyuyor. İki dakika sonra da polis basıyor. Yeşilçam’da senaryo yazıp filme çekeceğim desen ancak bu kadar olur” ifadelerini kullandı.

CHP Kurultayı ve Genel Merkez eleştirisi: “Partiyi genel merkez değil, belediye başkanları yönetiyor”

Nevzat Dönmez’in “Kurultay nedir?” sorusu üzerine Bayır, 43 yıllık siyaset tecrübesine atıfla şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

“CHP'de son 10-12 yıldır partiyi parti meclisi ya da genel başkan değil, belediye başkanları yönetiyor. Bu birçok kişinin telaffuz etmeye cesaret edemediği bir gerçek. 8 genel başkan eskittim. Gördüğüm en çarpıcı değişim bu.”

“Milletvekili olanlar beraat etti ama iki belediye başkanımız hakkında beraat çıkmadı”

Ege Gündemi programında tartışılan diğer konulardan biri ülkedeki yargı pratikleri oldu. Adliyede dosyaların yığıldığına dikkat çeken Tacettin Bayır, bunun bir nedeninin ekonomik kriz, diğer nedeninin ise partizan avukatlar olduğunu söyledi:

“Adliyelerde dosyalar inanılmaz derece yığıldı. Bunun bir nedeni ekonominin düzenbozulmasıyla birliktehalkın borç batağına düşmesi ve haciz işlemlerinin artması… Diğer nedeni ise siyasal anlamda ciddi bir trol ordusu var ve bazı avukatlar da iktidar partisinden besleniyor. Mesela bizim sosyal medyamızı takip ediyorlar. Örneğin o dönem milletvekiliyim, Kemal Bey rica etmiş: 120 milletvekili gibi ben de ODTÜ’lü gençlerin ‘Tayyipler alemi’ resmini paylaştığım içinhâlâ ağır cezada yargılanıyorum. Burada gittim beraat ettim, dosya Ankara’ya gitti karar bozuldu. Ağır cezadaki davada bir kez daha beraat ettim.Milletvekili olanlar beraat etmiş ama iki belediye başkanımız hakkında beraat çıkmadı. Ancak karikatürü çizen ODTÜ’lü gençler beraat ediyor, karikatürü paylaşanların çoğu eski milletvekili beraat ediyor. Ama o eski milletvekili Uşak’ta, Afyon’da belediye başkanı olanlar beraat edemiyor. Şimdi ben nasıl adalet var diyeyim?”

PKK’nın silah bırakması hakkında neler düşünüyorsunuz?

Tacettin BayırPKK’nin silah bırakmasıyla ilgili sürece dair de görüşlerini paylaştı. “Öncelikle barış adına atılan her türlü adımı destekleyen bir yapım vardır. Barışçıl bir insanım. Barışı her şeyin üstünde tutarım” diyen Bayır, sözlerine şunları ekledi:

“Göstermelik bazı şeyleride yaşam tecrübem 43 yıllık siyasal yaşamım gördüklerim inanmak istiyorum samimiyetlerine. Zamanlamasını çok manidar buluyorum. Ekrem İmamoğlu’na televizyon yasağı getiriyorsun, görüntülerini bile vermiyorsun. Bu ülkede 40 bin şehide mal olmuş terör örgütünün başına açıklama yaptırıyorsun. Nasıl bir demokrasi anlayışı, nasıl bir ülkeyiz, nereden nereye geldik?”

“Yeni anayasa, Erdoğan’ın seçimde aday almasının yolunu açacak”

Sürecin bir yanıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni anayasayla birlikte adaylık yolu açmak anlamına da geldiğine dikkat çeken Bayır, “Elbette barışı savunacağız, elbette barışı isteyeceğiz kardeşçe yaşamak isteriz. Bizim hiçbir zaman bizim açımızdan özellikle sol görüşlü, sosyal demokratlar için dil, din, ırk, mezhep farkı bizim gündemimizde olamaz. Mustafa Kemal Atatürk, herkes barış içinde yaşasın diye bir ulus yarattı. Hiçbir fark olmaksızın kardeşçe yaşamak isteriz. Aslında öngörü olarak baktığımda çok net şunu görebiliyorum ve söyleyebiliyorum: Bu yeni bir anayasa hazırlanmasının ve tekrar Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimde aday almasının yolunu açacak bir adım” dedi.