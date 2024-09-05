Pendik'te, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi, sipariş götürdüğü evdeki kadına rahatsızlık verdiği iddia edilen personelin ardından yaşanan olaylar sonucu mühürlendi. Olay, 3 Eylül 2024 tarihinde saat 16.10 sıralarında meydana geldi.

Olayın detayları

İddiaya göre, genç bir kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişi teslim eden çalışan, kadına mesaj atarak arkadaşlık teklifinde bulundu. Kadının eşi, bu durumu öğrendikten sonra, börekçiyi ziyaret ederek çalışanlarla tartışmaya başladı. Kocanın işletmeye girişinin ardından, börekçi çalışanlarıyla arasında çıkan kavga sırasında, koca U.B., bir çalışanı yaraladı. İşletmedeki diğer bir çalışan olan Ö.D., olaya müdahil oldu ve koca da bu kişi tarafından yaralandı. Olay sonrası, börekçiye ait kapının camının kırıldığı ve dükkanın kapalı olduğu görüldü.

Mahallelinin görüşleri

Olayla ilgili bilgi veren mahalleli Koray Ay, “Duyduğumuz kadarıyla, siparişi götüren kurye, hanımefendiye mesajlar atmış. Hanımefendinin eşi de börekçiye giderek konuşmak istemiş. Börekçideki çalışanlar da gelen kişiye saldırmış. Üç kişi birden saldırmış sanırım, arkadan yapılan bir saldırı olmuş. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş ve dükkanın camına taş atmışlar” dedi.

İşletme mühürlendi

Olayın ardından, Pendik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından börekçi işletmesi mühürlendi. İşletmenin kapalı olduğu ve olay sonrası kapı camının kırıldığı gözlemlendi.