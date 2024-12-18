Türkiye Güreş Federasyonu, 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu’nu Ankara'da gerçekleştirdi. Başkanlık yarışında iki milli sporcu, Taha Akgül ve Selçuk Çebi, delegelerin oyları için yarıştı. Heyecan dolu genel kurulda kazanan, Türk güreşinin efsane isimlerinden Taha Akgül oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara’da Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

Toplam 288 oyun 189’unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Rakibi Selçuk Çebi, 92 oyda kalırken, 7 oy geçersiz sayıldı. Sayım sırasında Çebi, Taha Akgül’ü tebrik ederek centilmence bir jest yaptı.

Yeni yönetim belirlendi

Taha Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Mesut Özarslan

Abdullah Şanlı

Arslan Narin

Murat Şahin

Hüseyin Kaya

Şems Sezal

İsmail Yağbat

İhsan Gürol Güzey

İbrahim Demirtürkoğlu

Ahmet Yıldırım

Taha Akgül’ün spor kariyeri

2024 Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak sporculuk kariyerine son veren Taha Akgül, Türk güreş tarihinin en başarılı isimlerinden biri. Kariyerinde:

1 Olimpiyat Şampiyonluğu,

3 Dünya Şampiyonluğu,

11 Avrupa Şampiyonluğu elde etti.

Toplamda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla 22 uluslararası madalyaya sahip olan Akgül, yeni dönemde Türk güreşine liderlik edecek.

Genel kurulda dikkat çeken isimler

Genel kurula, olimpiyat şampiyonu ve eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı. Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edilerek sürecin tamamlandığı bildirildi.