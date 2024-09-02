Uzun süre kamuoyundan uzak kalan Polat'ın son hali, ablası Sıla Doğu tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Ancak bu paylaşım kısa sürede kaldırıldı.

Zayıflığı dikkat çekti

Tahliye olduktan sonra herhangi bir açıklama yapmayan Dilan Polat’ın, ablası Sıla Doğu tarafından paylaşılan fotoğraflarında oldukça zayıfladığı dikkat çekti. Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımında, lüks villasına döndükten sonra yüzüklerini ve saatlerini takmaya başladığı da gözlendi. Sıla Doğu’nun fotoğrafı paylaştığı ve ardından sildiği an, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dilan Polat'ın cezaevinden çıktıktan sonra ablası ile birlikte yaşadığı ve lüks araçlarını kullanmadığı belirtilirken, sosyal medyada yayımlanan fotoğrafın ardından Sıla Doğu’nun neden paylaşımı sildiği merak konusu oldu.

İşte Dilan Polat'ın son hali...