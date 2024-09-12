İlk yılında İzmir’de başlayan Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF), bu yıl İzmir, Manisa ve İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Festival, zengin içerikleriyle dikkat çekiyor.

Üç şehirde festival

İzmir merkezli başlayan ve ikinci yılında kapsamını genişleten Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF), 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, İzmir Agora Antik Kenti’nde başlayacak, Manisa ve İstanbul’a da taşınarak sanatseverlere zengin bir kültürel deneyim sunacak. Festivalin kapanış etkinliği ise Klaros Antik Kenti’nde yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen etkinlikte, tüm film gösterimleri ve söyleşiler halka açık ve ücretsiz olacak.

Mitoloji sevenler için dolu dolu bir program

Festival, yerli ve yabancı mitoloji temalı filmleri izleyiciyle buluştururken; paneller, söyleşiler, sergiler, gastronomi etkinlikleri ve müzik dinletileri ile dolu bir program sunacak. Türk ve Yunan mitolojisinin karşılaştırılacağı panellerden, mitolojide aşk ve güzellik teması gibi konulara kadar pek çok farklı başlık ele alınacak. İzleyicilere mitoloji dünyasının derinliklerine dalma fırsatı tanıyacak olan etkinlik, akademik ve sanatsal anlamda da doyurucu olacak.

Senaryo yarışması ile mitolojiye yeni bakış

Festivalin bu yılki önemli yeniliklerinden biri de uzun metraj film senaryo yarışması. Türk mitolojisi öğeleriyle yazılmış senaryolar arasında yapılacak yarışmada, birinci olan senariste 50 bin TL para ödülü verilecek. Ödül töreni ise 6 Ekim’de Urla’daki Necati Cumalı Anı Evi’nde gerçekleşecek. Yarışmanın jüri üyeleri arasında yazar Doğu Yücel, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alev Parsa, yapımcı Kemal Kaplanoğlu ve Mimar Sinan Üniversitesi’nden Dr. Serap Alper gibi isimler bulunuyor.

Festival, sanatı farklı şehirlere taşıyor

Festival Direktörü Gülşah Elikbank, festivalin farklı kentlere yayılmasının daha fazla insana ulaşmak adına büyük bir adım olduğunu belirtti. Festivalle ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Elikbank, “Bu yayılma bizi mutlu ediyor. Daha fazla insana mitolojiyi ve sanatı ulaştırmak bizim için çok değerli” dedi.