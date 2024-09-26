Esenler Hal Otogar Bağlantı Yolu’nda, seyir halinde bulunan trafik polislerine çarpan taksi sürücüsü Oktay Ü., yakalanınca polis ekiplerine saldırdı. Olay, sabah saat 09:30 sularında meydana geldi.

Kaza sonrasında takibe alındı

Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Oktay Ü., trafik polislerine çarparak kaçtı. Bu durum üzerine, polis ekipleri taksiyi takibe aldı ve Ü’yü Atışalanı köprüsü mevkiinde durdurdu.

Alkollü olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol ölçümünde, Oktay Ürer’in 2.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler, sürücünün aracının çekilmesi gerektiğini ve ifadesinin alınması için karakola gitmesi gerektiğini iletti. Ancak, araç çekim işlemine itiraz eden taksi sürücüsü, karakola gitmeyi reddetti ve polis ekiplerine saldırdı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, Oktay Ü’yü kontrol altına almak için kademeli güç kullanarak gözaltına aldı. Ardından, taksi sürücüsü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Atışalanı Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edildi.