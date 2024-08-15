Maya Beach’te Ege’nin turkuaz derinliklerinde bir gün

Sığacık’ın mavi bayraklı Akkum Plajı ile Club Resort Atlantis’in yanı başında yer alan Maya Beach, Ege’nin muazzam güzelliklerini sunan bir kaçış noktasıdır. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu sahil, doğal güzellikleri ve özel plajı ile konuklarını bekliyor.

Berrak denizi ve harika kumsalı

Maya Beach, pırıl pırıl denizi ve harika kumsalıyla dikkat çekiyor. Burada balıklarla yüzebilir, Ege’nin turkuaz renkli derinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Sahilin özel plajı ve güneşlenme terasları, deniz ve güneş keyfini doruk noktasına taşır.

Sakin ve huzurlu bir atmosfer

Maya Bistro Hotel Beach içinde yer alan Maya Beach, misafirlerine sakin ve huzurlu bir ortam sunar. Doğayla iç içe geçmiş bu mekan, gününüzü rahat ve keyifli geçirebileceğiniz bir atmosfer sağlar.

Günübirlik kullanım imkanı

Maya Beach, konaklamaya vakti olmayan misafirlere de günübirlik hizmet imkanı sunar. Sabahın erken saatlerinde beach'e giriş yaparak şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve gün boyunca kaliteli müzik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Lezzetli yiyecek ve içecek seçenekleri

Maya Beach'te gün boyu sağlıklı ve leziz yiyeceklerin yanı sıra çeşitli içecek seçenekleri de mevcut. Maya Bistro'dan ekstra ücret karşılığında bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Ege'nin doğal güzellikleriyle çevrili Maya Beach, hem rahatlamak hem de denizin keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir mekandır. Sığacık'ta unutulmaz bir gün geçirmek isteyenler için Maya Beach, mükemmel bir tercih olacaktır.

Maya Beach: Konum ve ulaşım bilgileri

Maya Beach; Türkiye’nin İzmir iline bağlı Sığacık beldesinde, mavi bayraklı Akkum Plajı’nın hemen yanında ve Club Resort Atlantis’in yanı başında yer almaktadır. Ege’nin huzur dolu köşelerinden biri olan bu plaj, konuklarına doğal güzellikler ve konforlu bir ortam sunuyor.

Adres: Maya Beach, Akkum Plajı Yanı, Club Resort Atlantis Yakını, Sığacık, Seferihisar, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır:

İzmir merkezden Sığacık’a: İzmir şehir merkezinden Sığacık’a ulaşmak için yaklaşık 50 kilometre mesafe katedilmesi gerekiyor. Araçla bu mesafe yaklaşık 1 saat sürmektedir.

İzmir şehir merkezinden Seferihisar yönüne doğru D555 karayolunu takip ederek Sığacık’a ulaşabilirsiniz. Sığacık’a vardığınızda, Akkum Plajı ve Club Resort Atlantis tabelalarını takip ederek Maya Beach’i bulabilirsiniz. Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Sığacık’a toplu taşıma ile ulaşmak mümkündür. İzmir Otogar’dan Seferihisar yönüne giden otobüslere binerek Seferihisar’a ulaşabilirsiniz. Seferihisar’dan Sığacık’a dolmuş veya taksi ile devam edebilirsiniz.

Ayrıca, İzmir şehir merkezinden direkt olarak Sığacık’a giden özel otobüs hatları da bulunmaktadır. Sığacık içinde ulaşım: Sığacık merkezinden Maya Beach’e yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Maya Beach, Akkum Plajı’nın yanında olduğu için, plajın etrafındaki tabelaları takip ederek rahatça bulabilirsiniz.

Not: Sığacık’a gitmeden önce yol ve hava durumunu kontrol etmek, park yeri ve giriş ücretleri hakkında bilgi almak faydalı olacaktır.