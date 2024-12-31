Torbalı’da parke ve yol yapım işlerinde çalışan bir grup işçi, taşeron firmadan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Torbalı Belediyesi önünde eylem yaptı. Eyleme katılan iki işçi ise dikkatleri üzerine çekmek için belediye binasının çatısına çıkarak protestolarını sürdürdü. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Belediye Başkanı Övünç Demir devreye girdi.

İzmir'de Torbalı Belediyesi bünyesinde taşeron firmadan uzun süredir maaş alamadıklarını belirten işçiler, belediye binası önünde toplandı. Paralarını alamadıkları için büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyen işçiler, belediye yetkililerinden yardım beklediklerini ifade etti. Olayın ardından, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, işçilerin taleplerini dinlemek üzere devreye girdi.

Başkan Demir, işçilerin mağduriyetine kayıtsız kalmayarak, belediye binasında bir toplantı düzenledi. İşçi temsilcisiyle yüz yüze görüşen Başkan Demir, süreci aktardı. Sorunun çözülmesinin ardından işçiler, eylemlerine son vererek çalışmalarına devam etti.

Yaşanan olay sonrası, parke ve yol yapım ihalesini alan firmanın yetkilisi, yaşanan sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “İhaleyi aldık ancak alt taşeronumuzla yaşanan iletişim kopukluğu nedeniyle bu eylem gerçekleşti. Belediye Başkanımız Övünç Demir’e sağduyulu yaklaşımı ve çözümcü tutumu için teşekkür ederiz” dedi.