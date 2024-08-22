Taliban’ın Afganistan'da yeniden iktidara gelmesiyle yaşanan olayları belgeleyen Mısırlı gazeteci ve yönetmen İbrahim Neşat, çekim sürecinde karşılaştığı şaşırtıcı detayları anlattı. Neşat, Taliban'ın yükselişini konu alan belgeseli "Hollywoodgate" için bir yıl boyunca Afganistan’da çekimler yaptı. Belgesel, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yaşanan dönüşümü gözler önüne seriyor.

Neşat, ABD'nin Afganistan'da bıraktığı milyarlarca dolarlık askeri teçhizatı gördüğünde yaşadığı şoku dile getirerek, "Bu teçhizatların var olması bile inanılmaz. Amerikalı yetkililer, tüm bunları neden geride bıraktıklarını açıklamalı" dedi. Taliban'ın, ABD ordusunun bıraktığı araç ve uçakları tamir ederek kullanmaya başladığını belirten yönetmen, Taliban'ın nasıl bir milis gücünden askeri bir rejime dönüştüğünü belgeseliyle ortaya koyuyor.

Taliban yetkililerinin, çekimlerin ardından Neşat'tan görüntüleri incelemeyi talep ettiğini ve istihbarat görevlilerine rapor vermesini istediğini belirten yönetmen, bunun üzerine büyük bir tehlike hissettiğini ve Afganistan'dan kaçtığını ifade etti. Neşat, "Bu tür rejimlerden biliyorum ki işler asla iyiye gitmez, bu yüzden hemen ayrıldım" dedi.