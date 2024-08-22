Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, SMA hastası Miran Ali Karasu için hayırseverler tarafından başlatılan yardım kampanyasında, bağış kutusunun çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, hem bölge halkını hem de yetkilileri derinden üzdü.

Yardım kutusu hırsızların hedefi oldu

Elbistan'da SMA hastası Miran Ali Karasu için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde, Elbistan’daki Malatya Caddesi'nde bir bağış kutusu yerleştirildi. Yusuf Kurnaz isimli hayırsever esnaf tarafından desteklenen bu kampanya, hastanın tedavisi için gerekli fonların toplanmasını amaçlıyordu. Ancak, henüz kimliği belirlenemeyen iki genç hırsız tarafından yardım kutusu çalındı.

Güvenlik kameraları her anı kaydetti

Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından net bir şekilde kaydedildi. Görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelilerin, yardım kutusunu alarak hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Çalınan kutunun içindeki bağışlar, SMA hastasının tedavisi için büyük önem taşıyordu ve bu durum, yerel halkı derinden etkiledi.

Polis soruşturma başlattı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Yardım kutusunun çalınması, bölgedeki bağış kampanyalarına olan güveni sarsarken, yerel halkın tepkisini çekti.