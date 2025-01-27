Futbol dünyasının yıldız isimlerinden Anderson Talisca, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Transfer söylentileri arasında Fenerbahçe’ye yakın olduğu iddia edilen Talisca, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Talisca’nın İstanbul’a gelişinin ardından en dikkat çeken detay, oğlu ile paylaştığı fotoğraf oldu. Yıldız oyuncunun oğlu, babasının Fenerbahçe’de giymesi beklenen 94 numaralı formayı deneyen ilk isim oldu. Bu kare, sosyal medyada hızla yayılarak Fenerbahçe taraftarını sevindirdi.

Talisca’nın oğlu heyecanla formayı giydi 🤩 pic.twitter.com/DxZCuo1pHB — Siyah Çoraplılar (@siyahcoraplilar) January 27, 2025

Talisca’nın 94 numaralı forma seçimi, oyuncunun eski başarılarını temsil ettiği için dikkat çekti. Transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.