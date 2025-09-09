Tavşanlı Spor Salonu’nda açılış töreniyle başlayan organizasyona yaklaşık 150 sporcu katıldı. Turnuva, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayelerinde ve Tavşanlı Belediyesi desteğiyle gerçekleştirildi.

Müsabakalarda 8’i uluslararası olmak üzere toplam 16 hakem görev aldı. Sporcular, minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde; ferdi kata, takım kata, ferdi kumite ve takım kumite branşlarında kıyasıya mücadele etti.

Turnuva hakkında bilgi veren Kütahya Karate İl Temsilcisi Mustafa Oğulcan Alımcı, “Bugün il temsilciliğimizin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kütahya Karate Ligi Tavşanlı Höyük Etabını, 3 farklı kulüpten 150 sporcumuz ve 16 hakemimizle gerçekleştiriyoruz. Yarışmamızda 8 uluslararası hakem görev aldı” dedi.

Alımcı, organizasyona katılarak destek veren Tavşanlı Başsavcısı Hami Can, Tavşanlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sert, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Tavşanlı Sorumlusu Celalettin Altay ve tüm destekçilere teşekkür etti.

Şehirde karate sporunun gelişimi için bu tür organizasyonların önemine değinen Alımcı, “Bu ligler sayesinde hem lisanslı sporcu sayımız artıyor, hem de başarılarımız büyüyor. Bu yıl Analig’den ulusal yarışmalara, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına kadar birçok alanda önemli başarılara imza attık. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için bu tür ligler büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Kütahya Karate Ligi, genç sporculara deneyim kazandırmayı, karateyi daha geniş kitlelere yaymayı ve ulusal ile uluslararası alanda başarıları artırmayı hedefliyor.