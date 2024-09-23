Fransa Ligue 1'de 5. hafta, Lyon ve Marsilya arasındaki maçla tamamlandı. Ligin 5. haftasında 4 takım yenilgisiz yoluna devam ederken, Nice'in St. Etienne karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet haftaya damga vurdu. Bu maçta Nice forması giyen Tanguy Ndombele, etkileyici performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray'dan kiralık dönemi sona erdikten sonra Tottenham ile sözleşmesini fesheden Ndombele, eski takımı Nice'e transfer olmuştu. Sezon başından beri başarılı bir grafik çizen Fransız futbolcu, St. Etienne karşısında takımının ikinci golünü atarak performansını taçlandırdı. L'Equipe tarafından belirlenen haftanın 11'ine bir kez daha seçilen Ndombele, bu sezon Nice formasıyla 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Fransız futbolcu, 3. haftada da ilk 11'de yer almıştı ve performansıyla Nice’in başarısında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.