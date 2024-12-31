Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, 18 kardeş şehre yeni yıl tebrikleri göndererek iyi dileklerini iletti. UNESCO Dünya Mirası olan Bergama’nın kültürel mirasına vurgu yapan Çelik, kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

"Bergama’dan huzurlu bir yeni yıl diliyoruz"

Başkan Tanju Çelik, gönderdiği mektupta Bergama’nın 999. UNESCO Dünya Mirası olarak tescillenen Çok Katmanlı Kültürel Miras Alanı'na dikkat çekerek, kardeş şehirlerin Noel’ini kutladı. Çelik, sevdiklerimizle dolu bir tatil sezonu dilerken, 2025’in barış ve huzur getirmesi temennilerini iletti. Uluslararası iş birliklerini büyütmeyi hedefleyen Başkan Çelik, kardeş şehirlerle ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade etti.