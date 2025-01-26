Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama yaparak “Kartalkaya’da yaşanan facia dolayısıyla milletimizin acısı hâlâ çok büyük. Herkes şu an Bolu’daki soruşturmayı bekliyor. Ama üzülerek söylüyorum ki burada tarafsız, adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor” dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras, ote müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı E.K.'nin de aralarında olduğu altı kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 15’e yükselirken, gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve üç şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmada eksiklik olduğuna dikkat çeken Özcan, “Yanan otele inşaat ruhsatı, iskân ruhsatı verdiği bizzat bakan tarafından paylaşılan İl Özel İdare yetkililerine bir tek soru sorulmadı. Bakanlıkça yetkilendirilen, yangın dâhil her türlü denetimi yapan özel firma yetkililerine ve bu binaya yangın sigortası yapan sigorta şirketine bir tek soru dahi sorulmadı” ifadelerini kullandı.

Özcan, “Yarın utanmamak, vicdan azabı çekmemek için bugünlerde adaletli adımlar atınız” diye yetkililere çağrıda bulundu.

Kartalkaya’da yaşanan facia dolayısıyla Milletimizin acısı hala çok büyük. Herkes şu an Bolu’daki soruşturmayı bekliyor. Ama üzülerek söylüyorum ki burada tarafsız, adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor. Zira;



👉 Yasalar ve yönetmeliklere göre, yanan turizm belgeli otelin… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 26, 2025