Aydınlar Ocağı ve Milli Kuruluşlar’ın ortak düzenledikleri konferansta 'Tanzimat ve Aydınlanma' konuşulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Aydınlar Ocağı ve Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği, 20 Temmuz Cumartesi günü Sivil Toplum Merkezi’nde (Tramvay yolu üzerinde) Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Sertaç Demir’in konuşmacı olarak katıldığı “Tanzimat ve Aydınlanma” konulu bir konferans düzenlediler.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Sertaç DEMİR “Tanzimat ve Modernleşme” konulu sunumuyla son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yenilik ve reformları hakkında kıymetli bilgiler verdi.

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ve Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşiye, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Dr. Süleyman Pekin, Kocaeli Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şaban Arlı, Kocaeli Sağlık Çalışanları Dernek Başkanı Adem Yaman, Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut, Tüşsat Başkanı Dilek Dila Mert, Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı, Hürriyetçi Eğitim Sen Temsilcisi Doç.Dr. Ali Talip Akpınar, Hürriyetçi Sağlık Sen Kocaeli İl Başkanı Ercan Öztürk, Kocaeli Ardahanlılar Derneği Başkanı Alpay Aydemir, KOŞYAD Başkanı Taylan Katak ile Kocaeli Aydınlar Ocağı ve Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği’nin üyeleri ve çok sayıda Kocaelili katıldı.

Konferans, KMKB Başkanı Yücel Alpay Demir’in sunumuyla başladı. Demir öncelikle konuk konuşmacı Dr. Sertaç Demir’in ağabeyi olarak, Dr. Sertaç Demir’in ileride bir akademisyen olacağının daha çocukken dört yaşlarındayken belli olduğunu ifade etti. Dr. Sertaç Demir’in çocukluk yıllarından beri sürekli araştırdığını, sürekli sorguladığını, öğrendiklerini aile fertlerine aktardığını ve kendisin de Sertaç Demir’in bu aktarımları sayesinde konular hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti ve “Sertaç çok fazla kitap okuyup bize aktardığı için benim kitap okumama gerek kalmıyordu” esprisiyle sözünü hitama erdirdi.

Demir’den sonra sözü Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal aldı.

Uysal konuşmasında “Biliyorsunuz benim bu tip programlarda uzun konu uzun konuşma yapmama alışkanlığım var. Çünkü sizler buraya beni değil konuşmacımızı dinlemeye geldiniz. Fakat hem Sertaç Hocamız’a bir pas atma hem de benim yanlışım varsa bu yanlışın Değerli Hocamız tarafından düzeltilmesi amacıyla kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Karlofça Anlaşması’nı imzalayıp ciddi büyüklükte bir toprak kaybı travması yaşayınca bizim rical-i devletimizde bir aydınlanma meydana geldi. Bu aydınlanma esasında bir farkına varmaydı. Bizim batı karşısında geri kalmamızın farkına varmasıydı bu. Ve maalesef bu geri kalma durumu bugün aynı şartlarda hala devam etmektedir. Aradan geçen 300-350 yılda hala aradaki mesafeyi kapatamadık. Bazı arkadaşlarımız bu sıcak yaz gününde ‘Tanzimat ve Aydınlanma’dan başka konu bulamadınız mı diye bize sitem ediyorlar. Ancak şunu unutmamak lazım ki bizi ülke olarak 300-350 yıldır kronik hale gelmiş bir takım hastalıklarımız var ve bu hastalıkların teşhisi de tedavisi de geçmişi özellikle Tanzimat Dönemini iyi incelemek ve buranda edindiğimiz bilgiyle geleceğimizi inşa etmemiz lazım” diye konuştu.

Dr. Sertaç Demir ise sunumunda, nizam yani düzen sözcüğünden hareketle ortaya çıkan Tanzimat kavramının esas itibariyle düzenlemeler anlamına geldiğini dolayısıyla, devletin; idari, hukuki, iktisadi, eğitim başta olmak üzere, edebi, kültürel, sosyal alanlar da dâhil birçok alanda yaşadığı değişim ve düzenlemeleri ihtiva ettiğini, Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi birçok düşünce akımının ortaya çıkışına da öncülük etmiş olması bakımdan da Tanzimat’ı anlamanın bugünü anlamak demek olduğunun altını çizdi.