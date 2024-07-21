Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada, 34 KG 6191 plakalı otomobil sürücü Kemal Altın ve eşi Ayşe Altın ile KS TR 57 plakalı otomobilin sürücüsü Türkmenistan uyruklu Samet Akın ve yanındaki Nergiz Akın (45) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Boyabat'ın Gökçukur köyü mevkisinden Ayancık yönüne giden Kemal Altın'ın (61) kullandığı 34 KG 6191 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Samet Akın (64) yönetimindeki KS TR 57 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yazımda Kardeşlik Var" kampı kapanış töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yazımda Kardeşlik Var" kampı kapanış töreninde konuştu:

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.