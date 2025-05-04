Gayrimenkul alımında ödenen tapu döner sermaye ücreti bir yılda yüzde 116 arttı. Yabancılar için zam oranı yüzde 332'ye ulaştı. Q

Tapu döner sermaye zammı Resmi Gazete'de yayımlandı

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödenen tapu döner sermaye zammı 1 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla döner sermaye gösterge ücreti 1.774 liraya çıkarıldı.

Ocak ayında yapılan yüzde 44'lük zammın ardından 1.183 liraya yükseltilen gösterge ücreti, yeni artışla 1.774 liraya çıktı. Şehir merkezlerinde bu rakam üç katına kadar uygulanıyor. Tapuda ortalama bir işlem için ödenen tutar böylece 5.324 liraya yükseldi.

Yıllık artış yüzde 116'yı aştı

Yılın başında 2.466 lira olan döner sermaye bedeli 3.549 liraya çıkarılmıştı. 1 Mayıs'tan itibaren uygulamaya giren yeni artışla bu bedel 5.324 liraya yükseldi. Bu değişimle birlikte yıllık toplam zam oranı yüzde 116'yı aştı.

Yabancılara yönelik zam yüzde 332 oldu

Gayrimenkul satın alan yabancılar içinse zam oranı daha yüksek oldu. Ocak ayında 3.851 liradan 5.543 liraya çıkarılan döner sermaye bedeli, yeni düzenlemeyle 16.629 liraya yükseldi. Böylece yabancı alıcılara yönelik yıllık zam oranı yüzde 332 olarak kaydedildi.

Kurum ve şirketler de etkilendi

Aynı karar doğrultusunda, belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin yaptığı tapu sorgularında ödeyecekleri döner sermaye ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldı.