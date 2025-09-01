Güncellenen kampanyalara göre promosyon tutarları 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Bankalar ayrıca nakit promosyonların yanı sıra ek bonus, fatura ödeme desteği, faiz indirimleri ve ücretsiz bankacılık hizmetleri de sunmaya başladı.

Öne çıkan promosyonlar şöyle:

Garanti BBVA: 15 bin TL’ye varan nakit promosyon, ek ödemelerle birlikte toplamda 25 bin TL’ye kadar fırsat.

Akbank: 15 bin TL promosyon + 2.500 TL fatura talimatı ödülü, toplam 17.500 TL.

İş Bankası: 15 bin TL promosyon, 6 bin TL'ye kadar ek ödül ve ücretsiz bankacılık avantajları.

Halkbank: SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon.

TEB: Fatura talimatıyla birlikte 21 bin TL’ye varan ödeme.

Ziraat ve Vakıfbank: Maaş tutarına göre 12 bin TL’ye varan promosyon.

Promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve 36 ay taahhüt vermesi gerekiyor. Başvurular şubelerden ya da mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor.

Yeni kampanyalar, emekliler arasında yoğun ilgi görürken, bankalar arasındaki rekabetin promosyon tutarlarını daha da yukarı çekebileceği yorumları yapılıyor.