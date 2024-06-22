Balıkesir'de yaklaşık 40 yıldır hizmet veren eski belediye binası, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılıyor. 1980'lerden beri kullanılan bina, 2014 yılında Balıkesir'in büyükşehir statüsüne geçmesiyle Karesi ve Altıeylül ilçelerine hizmet vermişti. Yıkım kararı sonrasında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yıkım sürecine ilişkin görüşlerini dile getiren Balıkesirli vatandaşlardan Eyüp Yıldız, "Belediye binasının yıkılması bence doğru bir karar. Bazıları hoş karşılamayabilir, ama binanın yapısı çok eski ve çürük" ifadelerini kullandı.

Diğer bir vatandaş Ahmet Kaya ise, "Yaklaşık 28-30 yıldır belediyenin içinde çay ocağı işletiyorum. Şimdi belediye binası yıkılıyor. Bu durum, yaşlı kesim için ulaşımda zorluklar yaratabilir. Yeni meydanın vaadi ise umut verici" şeklinde konuştu.