Mimar Necmettin Emre tarafından tasarlanan ve 1927 yılında inşaatı tamamlanan günümüzde Devlet Tiyatrosu’nun Konak Sahnesi olarak kullanılan tarihi bina tadilat nedeniyle bir süre kapalı kalacak. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olan Konak Sahnesinin, eksiklikleri tamamlandıktan sonra eşsiz atmoseri ile tiyatroseverler ile buluşması bekleniyor.

İzmir’in Konak ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Konak Sahnesi, İzmir tarihi için önemli simgeler arasında bulunuyor. Tarihi Asansör’e yürüme mesafesinde bulunan Konak Sahnesi, ulaşıma kolaylığı nedeniyle neredeyse her gün göze çarpan yapılar arasında bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Sabancı Kültür Merkezi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ve İzmir Kız Lisesi ile yürüme mesafesinde olan Konak Sahnesi, Mithatpaşa Caddesi’nin kültürel kimliğini oluşturan yapılar arasında yer alıyor.

1927 yılında açılan sahne bir dönem tiyatro haricindeki kurumlar içerisinde de kullanıldı. 1912 yılında kurulan ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri bulunan Türk Ocakları’nın kullanımına verilen Konak Sahnesi, 1957 yılında Devlet Tiyatroları’nın sorumluluğuna verilmişti.

Yüzlerce oyunu İzmirliler ile buluşturan Konak Devlet Tiyatrosu sahnesi, belirli dönemler arasında tadilata girmişti. Oyun programlarının yer aldığı çerçevelerde yer alan yazıya göre Konak Sahnesi bir dönem tadilat gerekçesiyle kapalı kalacak. Yapılan açıklamada “Değerli Seyircilerimiz, Konak Sahnemiz bir süreliğine tadilata girecektir. Bu süreçte oyunlarımıza diğer sahnelerimizde devam edeceğiz. Konak Sahnesi gişemiz tadilat döneminde de sizlere hizmet edecektir. En kısa zamanda yenilenmiş haliyle Konak Sahnemizin perdelerini açmasını ve sizlerle yeni oyunlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz” kelimeleri yer aldı.

Konak Sahnesi’nin tadilata girmesinin ardından Devlet Tiyatrosu, sahnelediği oyunlarını Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi ve Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnelerinden İzmirliler ile buluşturacak.