İstanbul’un Beykoz ilçesi Kanlıca semtindeki tarihi Dirvana Yalısı'nda yaşanan kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı, ünlü sosyetik isim Zeynep Dirvana'nın yaşadığı zorluklarla gündeme geldi. 84 yaşındaki Dirvana, kiracısı medya patronu A.K.'nın yıllardır kira ödemelerini aksattığını ve çeşitli oyunlarla süreci uzattığını iddia ediyor.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki hukuki çekişme

Zeynep Dirvana, 2000 yılında kiraya verdiği yalının kiracısıyla yaşadığı sorunları anlatırken, kiralarının düzenli ödenmediği ve kiracının çeşitli bahanelerle ödeme yapmadığını belirtti. Dirvana, "Kiracım 24 yıldır evimde kalıyor ve son 9 yıldır kirasını zamanında ödememek için sürekli bahaneler üretiyor," dedi. 2017'den itibaren kira ödemelerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, 2020 yılında ise kiracının evi boşaltması gerektiğini belirttiklerini ancak kiracının bu sözünü de tutmadığını vurguladı.

Sağlık sorunları ve yasal süreçler

Dirvana, sağlık sorunları yaşadığını ve evde yaşamak zorunda olduğunu ifade ederken, "Evde yaşayamamak beni hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkiledi. Torunlarım, dedelerinin evinden okula gidip gelsinler istiyorum, ama bu durum mümkün olmuyor" diye konuştu. Yasal süreçlerin uzaması nedeniyle hem ev sahipliği hem de sağlık durumuyla ilgili büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Kiracıdan tehdit ve dolandırıcılık iddiaları

Son dönemde, Dirvana'nın basında çıkan haberlerin ardından dolandırıcılar ve tehdit telefonları aldığı öne sürüldü. "Bu tehditler yüzünden savcılığa başvurduk ve devletimizin bu konuda müdahil olmasını bekliyoruz," dedi. Dirvana, kiracının sürekli bahaneler öne sürdüğünü ve evde kimlerin yaşadığını bilmediğini belirtti.

Dirvana'nın umudu: Torunlarına güzel bir gelecek

Zeynep Dirvana, çocuklarının Bodrum’da yaşamak zorunda kaldığını ve torunlarının kendi evlerinde büyüyüp okula gitmelerini arzuladığını ifade etti. "Evimin içindeki bu belirsizlik ve kargaşa, torunlarımın eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Kendisinden bu durumu açıklamasını ve evimi boşaltmasını talep ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.