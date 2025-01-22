Aydın Efeler'de 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Gümrükönü Hanı'nda uzun yıllar süren atıl durumun ardından belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Gümrükönü Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan ve 19. yüzyılda yapıldığı bilinen Gümrükönü Hanı, yıllardır yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor. Bölgenin tarihi dokusunu koruyan Hasır Pazarı mevkiinde bulunan yaklaşık 200 yıllık yapı, restorasyonunun ardından hukuki süreçler nedeniyle uzun süredir atıl durumda kalmıştı. Hanın turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri tarihi yapıda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi. Yabani otlarla kaplanan bahçesi temizlenen ve her köşesi yıkanan han, çevre düzenlemesiyle yeniden göz doldurdu.

"Bölge turizmine katkı sağlayacak"

Temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten mahalle esnafı, hanın tarihi değerine dikkat çekerek yetkililere teşekkür etti. Bölge esnafı, Gümrükönü Hanı ve çevresinin, İstanbul’un Kapalı ve Mısır Çarşısı ile İzmir’in Kemeraltı Çarşısı gibi gözde ticaret merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu tarihi yapının bölge turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyor.