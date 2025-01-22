İzmir'in Buca ilçesi yönüne giden yolcular için otoyolda önemli bir uyarı geldi. Işıkkent Rampaları'ndan Buca istikametine doğru ilerleyen yol kullanıcıları, Buca ayrımına 2 km kala arızalanan bir araç nedeniyle trafikte aksama yaşandığını bildiriyor.

Arızalanan araç için güvenlik önlemleri alındı

Otoyolun sol şeridi üzerinden sağlanan trafik akışı, arızalanan aracın yol dışına çekilmesi için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. Çalışmalar sırasında trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerine uymaları önem arz ediyor.

Yol kullanıcıları dikkat!

Buca istikameti üzerinde seyahat edecek olan yolcuların güzergahlarını kullanmadan önce bu durumu göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor.