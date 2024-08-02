Ekin Pazarı mevkiinde yer alan tarihi yapı, geçmişten günümüze ışık tutarken, restorasyon çalışmalarının bir an önce başlaması bekleniyor. Binanın günümüzdeki sahibi Sabahattin Argaç, restorasyon için gerekli projenin hazırlanıp onaylanmasına rağmen, çalışmaların hâlâ başlatılmadığını belirtti.

Alan rehberi olarak da görev yapan Argaç, “Kula Ekin Pazarı mevkiinde bulunan bu tarihi yapı, Osmanlı döneminde kaymakamlık olarak kullanılmıştır. Şair Eşref, burada 3 dönem kaymakamlık yapmış. Son dönem Kula Kaymakamı olarak asaleten görev yaptı, ayrıca Eşme (Takmak) Kaymakamlığını vekâleten yürüttü. Bu tarihi binanın restorasyonu için proje hazırlandı ve onay alındı; ancak prosedür gereği süreç ileri bir tarihe ertelendi. Türk ve Rum evlerinin bulunduğu bölgede Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları koruma altına almak amacıyla restorasyon çalışmaları yürütmekte. Bu kapsamda, Osmanlı döneminde kaymakamlık olarak kullanılan bu tarihi bina da korunmalı” diye konuştu.

Tarihi binanın restore edilmesi, Kula’nın kültürel mirasını yaşatmak ve ziyaretçilere sunmak açısından büyük önem taşıyor.