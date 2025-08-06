İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve yoğun yaya trafiğine sahip Tarihi Kemeraltı Çarşısı, bu kez uyuşturucu operasyonuyla gündeme geldi. Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine yaptıkları baskında saksılarda yasaklı madde yetiştirildiğini tespit etti. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, olay yeri adeta suç yuvasına çevrilmişti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, Kemeraltı Çarşısı’nda bir iş yerinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı. Titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, saksılara ekilmiş halde çok sayıda kenevir bitkisi bulunurken, ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ve sekiz adet 7.65 mm çapında mermiye de el konuldu. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayla bağlantılı olarak E.A. (36), Ş.A. (35) ve Ş.G. (31) isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, zanlıların daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, polis ekipleri tarihi çarşıda güvenlik önlemlerini artırdı.