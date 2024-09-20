Fransa’nın kuzeyinde, Dieppe yakınlarındaki bir arkeolojik kazı sırasında tarihin derinliklerinden gelen bir mesaj bulundu. Gönüllü öğrencilerden oluşan bir ekip, antik Galya köyü kalıntılarında yaptıkları kazı sırasında, toprak bir kabın içinde küçük bir cam şişe keşfetti. Şişe, içine özenle yerleştirilmiş 200 yıllık bir mesaj barındırıyordu.

Mesajda ne yazıyor?

Kazı ekibinin başında bulunan arkeolog Guillaume Blondel, bulunan şişenin eski zamanlarda kadınların boyunlarına astıkları, amonyak içeren şişelerden biri olduğunu belirtti. Şişenin içinde ip ile bağlanmış bir kağıt parçası vardı. Mesajı açan Blondel, 1825 tarihli bu notun altına şu sözlerin yazıldığını gördü:

“P.J. Féret, Dieppe doğumlu, çeşitli entelektüel toplulukların bir üyesi, Ocak 1825’te burada kazılar yapmıştır. Cité de Limes ya da Caesar’ın Kampı olarak bilinen bu geniş alanda araştırmalarına devam ediyor.”

Blondel, bu anı "gerçekten büyülü bir an" olarak tanımlayarak, 200 yıl öncesinden bir arkeoloğun izine rastlamanın büyük bir sürpriz olduğunu belirtti.

Arkeolojik bir zaman kapsülü

Kazı çalışmalarında tarihten izler bırakmak nadir rastlanan bir durumdur. Çoğu arkeolog, buldukları kalıntıları son kez araştıran kişi olduklarını düşünür. Ancak bu mesaj, geçmişten bir arkeoloğun gelecek nesillere bıraktığı adeta bir zaman kapsülüydü.

Kazı yapılan bölgedeki kayalıklar, erozyon nedeniyle zarar görüyordu ve bu nedenle kazılar hızlandırılmıştı. Bulunan mesajla birlikte, bölgenin tarihsel önemine dair yeni ipuçları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Galya köyünün sırları açığa çıkıyor

Dieppe’nin kuzeyindeki bu kazı alanı, bir zamanlar Galya dönemine ait bir köy olan "oppidum"un, yani tahkimatlı bir yerleşim alanının kalıntılarını barındırıyordu. Yapılan kazılarda, 2.000 yıl öncesine tarihlenen çömlek parçaları ve çeşitli eserler bulundu. Fakat bu köyün tarihsel önemi hâlâ tam olarak anlaşılamadı. Blondel, "Burasının bir Galya köyü olduğunu biliyorduk, ancak buradaki yaşamın detayları hala gizemini koruyor" şeklinde konuştu.