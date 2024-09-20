Ödemiş Belediyesi’nden Başkan Ben Olsaydım Yarışması

Ödemiş Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve temiz bir çevre için farkındalık yaratmak amacıyla “Başkan Ben Olsaydım” sloganıyla yeni bir proje yarışması başlattı. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen bu yarışma, gençlerin çevreyle ilgili sürdürülebilir projelerini hayata geçirme fırsatı sunuyor.

Gençler temiz bir Ödemiş için yarışıyor

Ödemiş Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışını benimseyen yarışma, gençlerin çevre sorunlarına çözüm üreten projelerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle sürdürülebilir çevre standartlarını yakalamak için atılacak adımların vurgulandığı bu yarışma, kentte yeşil ve temiz bir geleceğin inşası için önem taşıyor.

Yarışma başvuruları 20 Eylül itibarıyla başlamış olup, 18 Ekim’e kadar devam edecek. Ortaokul ve lise öğrencileri, hayata geçirilebilir projeleriyle yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılım şartları ve başvuru formuna Ödemiş Belediyesi’nin resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Ödüller gençleri bekliyor

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, çevreye duyarlılıklarını ödüllerle taçlandırma şansına sahip olacaklar. Birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci ve üçüncü olanlara ise Ödemiş Halkın Marketi’nden hediye çeki verilecek.