Yusuf Güney'in son dönemde astral seyahat ve spiritüel konularla gündemde olduğu bir dönemde, ünlü şarkıcı Tarık Mengüç de benzer bir deneyimi paylaştı ve magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Mengüç, daha önce katıldığı bir programda astral seyahat deneyimini anlatmış, bu kez katıldığı bir başka programda açıklamalarına devam etti.

Çocukken astral seyahat deneyimi

Tarık Mengüç, geçtiğimiz ay Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında, çocukken bir arkadaşının yardımıyla astral seyahat deneyimi yaşadığını anlatmıştı. Mengüç, o anları şu şekilde dile getirmişti:

"Bir arkadaşım 14 yaşındayken, 'Gel seni astral seyahate çıkaracağım' dedi. Çenemin altına elleriyle bastırdı. Bir anda bir delikten düşüp bir yere gittim. Etrafta atlı süvariler vardı. Annem üstüme kapanmış beni korumaya çalışıyordu ama ben kenardan bakıyordum."

Bu ilginç deneyiminin ardından yıllar sonra, Kağıthane'ye taşındığında o anı hatırladığını söyleyen Mengüç, "Burası yıllar önce gördüğüm yer" dedi.

Semtine uğradı

Bu kez, katıldığı yeni bir programda Mengüç, astral seyahatiyle ilgili daha fazla detay verdi. "Boyutlararası gitmedim ama oturduğum semte uğradım" diyerek, Kağıthane'deki semtine gittiğini söyledi. Mengüç, "Oturduğum semte uğradım. Tam Kağıthane'de oturduğumuz bir mahalle var, ben oraya düştüm" diyerek astral seyahatinin bir başka yönünü paylaştı.