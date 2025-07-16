Tarım Platformu'ndan zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören maden yasasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Bu yasayı durdurmak, ancak birleşik bir halk muhalefetiyle mümkündür. Toprağımıza, ormanımıza, zeytinliğimize, suyumuza, yaşamımıza sahip çıkmak için; sınıfsal ve ekolojik bir mücadele hattında buluşalım. Ortak mücadele sürecinde Tarım Platformu bileşenleri olarak öncelikli talebimiz; Süper izinli talan yasası derhal TBMM gündeminden geri çekilsin” denildi.

Tarım Platformu'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘Bu yasa, yaşam alanlarımızı piyasaya devreden bir sınıf saldırısıdır’

“Türkiye, yeni bir yağma ve sömürü düzenlemesinin eşiğindedir. Bu yağma ve tahakküm dalgasıyla karşı karşıya gelmemize sebep ise AKP’li milletvekillerinin, sermayedarların temsilciliğini yaparak, kamuoyunda 'Süper İzinli Torba Yasa' olarak anılan bir yasa teklifi hazırlayarak meclise getirdiler. Seçim zamanı ev ev, köy köy dolaşan vekiller seçildikten sonra ne için mecliste olduklarını unuttular. Tamamen sermaye odaklı kar-çıkar ilişkileri üzerine yasalar çıkarmaları kabul edilir bir durum değil. Onlara oy veren halkın ve hizmet ettikleri toplumun ormanlarına, meralarına, zeytinliklerine, kültürel ve doğal varlıklarını; sınırsız madencilik faaliyetlerine, enerji tekellerine ve sermaye gruplarına açmayı hedefleyen bir talan programını meclisten oylayarak geçirmeleri telafisi olmayan bir yola gireceğimizin göstergesidir. Çünkü bu yasa teklifi; yalnızca bir torba yasası değil; halk iradesine, doğanın haklarına ve emekçilerin yaşam alanlarına yönelik topyekûn bir saldırıdır. Ne anayasal güvencelere ne de demokratik hukuk düzenine sığdırılamayacak bu yasa, açıkça yerli ve yabancı sermaye gruplarının, sınırsız kâr hırsı için, halkın toprağını, suyunu, havasını, geçimini ve geleceğini yok etmeyi hedeflemektedir. AKP eliyle meclise sunulan ve kamuoyunda 'Süper İzinli Torba Yasa' olarak bilinen teklif, açıkça maden, enerji ve inşaat tekellerine sınırsız ayrıcalık tanımakta; halkın müştereklerini özel sermayenin çıkarına tahsis etmektedir. Bu yasa, sadece doğayı değil; köylüyü, işçiyi, kadını, çocuğu, geleceği hedef almaktadır. Bu yasa, halkın değil; zenginliğine zenginlik katmak isteyen sermayedarların yasasıdır. Bu yasa, yaşam alanlarımızı piyasaya devreden bir sınıf saldırısıdır.

‘Zeytinliğini kaybeden köylü, güvencesiz işçiye dönüştürülecek’

“Bu yasa ile birlikte, ekosistemler parçalanacak, yaşam döngüsü bozulacak, orman yangınları artacak, toprak çoraklaşacak. Gıda krizi derinleşecek, kırsal üretim çökertilecek. Milyonlarca insanın temiz hava, su, gıda ve sağlıklı çevre hakkı tehdit altında kalacak. Anayasa’nın çevreyi, tarımı, ormanı, kültürü, halk sağlığını ve kamu yararını koruyan maddeleri ihlal edilecek. Köylülerin, üreticilerin, arıcıların, hayvancıların binlerce yıllık bilgi ve üretim birikimi yok sayılacak. Enerji güvenliği yalanıyla, ekosistemlerin ve toplumsal yaşamın geri döndürülemez biçimde tahribatına zemin hazırlanacak. Tüm demokratik katılım yollarını ve yerel halkın söz hakkını ortadan kaldıran bu yasa, sadece doğayı değil; aynı zamanda yaşamı, emeği ve halkın iradesini yok sayıyor. Doğanın bir kaynak değil, yaşamın ta kendisi olduğunu; sermayenin değil, yaşamın sürdürülebilirliğinde olduğunu biliyoruz. Bu yasa, iklim krizini derinleştirecek ve Türkiye’yi uluslararası çevre yükümlülüklerinden koparacak bir adımdır. Çünkü bu yasa; köyleri boşaltma, kırsalı tasfiye etme ve sadece kendi bünyelerinde çalışacak işçileştirilmiş bir yoksullar kitlesi yaratma hedefi oluşturmak istiyor. Tüm bunlar, sermayenin ucuz, örgütsüz, sessiz ve köksüz bir işgücü yaratma stratejisidir. Bu yasa ile; köylü üretimden koparılarak, taşeron ya da işsiz bırakılacak, tütün, şeker ve zeytin üreticisinin yaşadığı gibi bu kez merasını, zeytinliğini kaybeden köylü, güvencesiz işçiye dönüştürülecek.

‘Süper İzinli Talan Yasası derhal TBMM gündeminden geri çekilsin’

“Tarım Platformu bileşenleri olarak, tüm demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına, yerel platformlara ve halk örgütlerine çağrımızdır: Bu yasayı durdurmak, ancak birleşik bir halk muhalefetiyle mümkündür. Toprağımıza, ormanımıza, zeytinliğimize, suyumuza, yaşamımıza sahip çıkmak için; sınıfsal ve ekolojik bir mücadele hattında buluşalım. Tüm emek ve meslek örgütlerini, halkın yanında saf tutmaya, bu talan yasasına karşı acil ve birleşik mücadele cephesi oluşturmaya davet ediyoruz. Yok edilen doğa, susturulan halktır. Sermaye için değil; emek, yaşam ve doğa için örgütlenip bir araya gelme zamanıdır. Zeytinliğini kaybeden köylüyle, havası kirlenen kentli işçinin, suyuna sahip çıkan mahalleliyle ormanını savunan ekoloji aktivistinin mücadelesi ortaktır ve ortak olmalıdır da. Ortak mücadele sürecinde Tarım Platformu Bileşenleri olarak öncelikli talebimiz; Süper İzinli Talan Yasası derhal TBMM gündeminden geri çekilsin.”