30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında "Teknoloji" temasıyla düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı, insansı robot Sophia'nın katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Dijital deneyim ve sergi alanında sanat eserlerini inceleyen Sophia, bir sokak kedisiyle kurduğu beklenmedik temasla renkli görüntüler yarattı.

Sophia’dan ilginç anlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile açılış törenine katılan Sophia, sahnede selfie çekildi, kurdele kesme törenine bile dahil oldu. Sanatçı Okan Bayülgen ve tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ile birlikte yer aldığı TechTalks’ta ise fuarın en ilgi çekici etkinliklerinden birine imza attı.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Fuar boyunca yüzlerce kişiyle fotoğraf çektiren Sophia, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yapay zeka, dünya ve insanlık gibi konularda soruları yanıtlayan Sophia, Türk konukseverliğine ve İzmir'in enerjisine de dikkat çekti. Kimisi onunla selfie çekerken yüzünü okşadı, kimisi ise sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.