Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’in Kınık, Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde 2024 yılı Bitkisel Üretim ve Hayvansal Destekleme Modeli’ni tanıttı. Çiftçilere yönelik stratejik üretim planları ve modeldeki yenilikler, bilgilendirme toplantılarında detaylandırıldı.

Tarım ve hayvancılık destekleme modeli: Yenilikler ve hedefler

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni hayvancılık destekleme modelinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği temel destek kalemleri olarak belirlendi. Destek ödemeleri artık 3 yıllık periyotlarla yapılacak, bu da üreticilere uzun vadeli planlama fırsatı sunacak. Ayrıca, aile işletmeleri, genç ve kadın yetiştiricilere ek destekler sağlanacak ve verimlilik kriterlerine göre ilave destekler verilecek.

Bitkisel üretim destekleme modeli

Bitkisel üretimde, destekler üretim döneminden önce açıklanacak ve sade bir destekleme mekanizması sunulacak. Üreticilere planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri sağlanacak. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde ek yer altı su kısıtı desteği verilecek. Sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destekleri devam edecek.

Toplantılarda kimler yer aldı?

Toplantılarda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Battal Kürşad Sevim ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü’nün yanı sıra, ilçe müdürleri, TARSİM yetkilileri, üretici birlikleri temsilcileri ve önder üreticiler yer aldı.

Sürdürülebilirlik ve verimlilik

Yeni destekleme modeliyle, tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilirlik ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Çiftçilerin bu desteklerle daha güçlü bir planlama sürecine girmesi bekleniyor. Destekleme modeli, tarımsal üretimin ve hayvancılığın geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.