Karaman’da çeşitli programlara katılan Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada kurum personeliyle bir araya gelen Yumaklı, bölgenin tarım potansiyeline vurgu yaptı. "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda tarım ve orman projelerini hayata geçirmek için ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Bakan Yumaklı, sürdürülebilir ve kaliteli üretimin önemini vurguladı.

Tarım Sektörü İçin Yeni Planlamalar

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün iklim değişikliği gibi dış etkilere karşı kırılgan olduğunu ifade etti. Gelecek dönemde doğal kaynakların korunması ve kullanma-koruma dengesinin sağlanması için dikkatli planlamalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimde planlama yaparak, su kaynaklarını merkeze alan stratejilerin 2024 içinde hayata geçirileceğini duyurdu.

Yumaklı, Türkiye'de tarım sayımının 2001'den sonra ilk kez gerçekleştirileceğini de belirtti. "Bu sayım, Türkiye'nin tarımsal envanterinin yeniden belirlenmesini sağlayacak," dedi.

Karaman'a 5,5 Milyar Liralık yatırım müjdesi

Bakan Yumaklı, son 22 yılda Karaman’da tarım ve orman altyapısının güçlendirildiğini vurgulayarak, "Tarım, orman ve su alanında toplam 60 milyar lira yatırım yapıldı. Bunun 47 milyar lirası su ve sulama projelerine ayrıldı," şeklinde konuştu.

Karaman’a ayrılan 5,5 milyar liralık bütçeyle üç önemli yatırım projesinin müjdesini veren Yumaklı, Ayrancı Barajı Sulaması Yenilemesi, Yukarı Havza Taşkın Koruması ve Yeşildere Köyü Taşkın Koruması projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki sulama sisteminin verimliliğinin artırılacağını belirtti.

Yumaklı, yerel ürünlerin sergilendiği stantları gezdikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Karaman'ın tarımsal potansiyeli ve hedefleri, bölge halkı için büyük bir umut taşımaktadır.