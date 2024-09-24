Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Şeker pancarında hasat başlamasına rağmen pancar alım fiyatının hâlâ açıklanmamasıyla eleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın şeker pancarı alım fiyatını açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" denildi.

Editör: Sercan Engerek