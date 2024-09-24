Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Şeker pancarında hasat başlamasına rağmen pancar alım fiyatının hâlâ açıklanmamasıyla eleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın şeker pancarı alım fiyatını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" denildi.