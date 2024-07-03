Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren Merih Demiral ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda A Milli Takım'ı kutlayan Bakanlık, " Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor. Tebrikler #BizimÇocuklar" açıklamasında bulundu.

Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor. 👀🐑



Tebrikler #BizimÇocuklar #EURO2024 pic.twitter.com/OoAEaTFmBo — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 2, 2024