Yeni tarımsal destekleme modeli, 29 Ağustos 2024'te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, arpa, aspir, ayçiçeği, buğday, kolza, fasulye, mercimek, mısır, nohut, pamuk, patates, soğan, soya ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerin desteklenmesini kapsıyor.

Destekleme programı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe giren yeni model, ilk kez 3 yıllık bir dönemi kapsıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı ve planlı üretime geçişi teşvik etmeyi amaçlayan program, desteklerin daha sade ve öngörülebilir olmasını hedefliyor.

Destek katsayıları ve ödeme detayları

2025 yılı için belirlenen destek katsayısı dekara 244 TL olarak belirlendi. Ancak, ürünler planlı üretim kapsamında desteklenecek ve katsayılar değişiklik gösterecek. Üreticiler, hangi ürüne ne kadar destek alacaklarını üretim döneminden önce öğrenerek planlamalarını yapabilecekler.

Yeni destek modelinin avantajları

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, yeni destekleme modeli hakkında şunları söyledi: “Bu yıl ilk kez, bitkisel üretim destekleri 3 yıllık dönem için açıklandı ve destek ödemeleri üretim sezonundan önce duyuruldu. ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Ayrıca, stratejik ürünlere ve su kıtlığı olan havzalarda sürdürülebilir tarım yapanlara ek destek verilecek. Milli tohum kullanan üreticilere de ilave teşvikler sunulacak.”

Çiftçilere üç temel destek sağlanacak

Temel Destekler: Mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25’i desteklenecek. Arpa ve buğday üreticileri dekara 317,2 TL, ayçiçeği ve fındık üreticileri dekara 366 TL, pamuk üreticileri ise dekara 549 TL temel destek alacak.

Planlı Üretim Desteği: Belirlenen havzalarda, belirli ürünleri yetiştiren çiftçilere mazot maliyetinin %100’ü ve gübre maliyetinin %50’si karşılanacak. Su kıtlığı olan bölgelerde sürdürülebilir tarım yapanlar ek destek alacak.

Üretimi Geliştirme Desteği: Verim ve kaliteyi artırmak amacıyla sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi alanlarda da teşvikler devam edecek.

Bu karar ile birlikte tarımsal üretimde öngörülebilirlik artacak ve çiftçiler planlı üretime yönlendirilecek. Üreticiler, destek miktarlarını üretime başlamadan önce bilerek stratejik kararlar alabilecek, böylece plansız üretimin olumsuz etkileri en aza indirilecek.