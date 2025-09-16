İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Eylül Cuma günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Soyer’in yargılanacağı duruşma, Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda saat 09.30’da başlayacak. Tutukluluğunun 80. gününde savunma yapmaya hazırlanan Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle paylaştı:
“19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri âlemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım. Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur. Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum.”
Tunç Soyer’in bu duruşması, İzmir kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor.