Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), 16 Nisan'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, büyük acısını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş"

Avrupa turnesi için Almanya'da bulunan Tarkan, annesinin vefatını öğrenir öğrenmez İstanbul'a geldi. Annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze törenine katıldı ve cenaze aracında gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı. Sosyal medya hesabında annesinin fotoğrafını paylaşan Tarkan, şu duygusal mesajı paylaştı:

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi."

Tarkan, destek olanlara teşekkür etti

Ünlü şarkıcı, zor zamanlarında kendisini yalnız bırakmayan tüm yakınlarına ve sevenlerine teşekkür etti. "Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim." dedi.

Tarkan, ayrıca eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: "En çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."