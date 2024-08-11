Konserde, Türk müziğinin iki dev ismi Tarkan ve Ceza sahne aldı, binlerce müziksever unutulmaz bir gece yaşadı.

Tarkan’ın Yıldızlı Performansı

Fanta Fest'in Gaziantep konserinde, 7 yıl aradan sonra yeni albümü "Kuantum 51" ile sahneye çıkan Tarkan, hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı. Konserin açılışını albümdeki "YO" parçasıyla yapan Tarkan, "Darmaduman" ve "Müteşekkir" gibi yeni şarkılarını da seslendirdi. Sahneye "Beni de havanız gibi sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Gaziantep'i çok özlemişim. Ne güzel kavuştuk" diyerek çıkan Tarkan, canlı performansı ve enerjisiyle büyük beğeni topladı. Tarkan'a, sahnede Can Şengün (elektro gitar), Alp Ersönmez (bas gitar), Volkan Öktem (davul), Serhat Ersöz & Matthew Erdem (klavye) gibi yetenekli müzisyenlerden oluşan orkestrası eşlik etti.

Ceza’nın Coşkulu Gösterisi

Ceza, Gaziantep seyircisine seslenirken, "Bugün burada dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyoruz. Festival heyecanımız devam ediyor, kavuştuğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Ceza, sahnede Sus Pus ve Yerli Plaka gibi hit parçalarının yanı sıra, çıkışının ilk haftasında 1 milyon dinlenmeye ulaşan yeni albümü "Yatay Zeka"dan Maytap ve Sonu Yok şarkılarını da seslendirdi. Sanatçının, "Dünyanın en iyi orkestrasıyla dünyanın en güzel seyircilerinin karşısında olmak büyük mutluluk. Antep’e sıcak derler ama buranın sıcaklığı sizin sayenizde" şeklindeki sözleri, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Gençlerin Festivale Yoğun İlgi Gösterdiği Gözlemlendi

Gaziantep'teki genç sanatseverler, etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gençlerden Rukiye Altuntaş, "Buraya eğlenmeye geldik. Çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Ceza'nın dinleyicisi olarak geldim ama Tarkan'ı da seviyoruz. Sahne performanslarını merakla bekliyoruz" dedi. Berat Can Ermayası ise, "Biz de katılmaya geldik. Her yıl bekliyoruz. Birbirinden güzel etkinlikler yapıyorlar. Gayet eğlenceli ve güzel bir ortam. Ben festivale Tarkan için geldim. Ceza'yı da çok seviyorum ama Tarkan benim için ayrı bir boyutta ve ülkemizin de starı" ifadelerini kullandı.

Fanta Fest’in Gaziantep konseri, müzikseverlerin büyük ilgisi ve enerjisiyle geceyi unutulmaz kıldı.