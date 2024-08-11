Buca Belediyesi Tarım ve Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bardacık tanıtım etkinliği', Buca Gölet Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, Buca Belediyesi, Buca Gölet Tesisleri’nde Buca Bardacığı'nın tanıtımını yaptı. Başkan Görkem Duman, etkinlikte bardacığın Buca için önemli bir sembol olduğunu ve böyle bir tanıtımın ilk kez yapıldığını belirtti. Ayrıca, tarımı desteklemek amacıyla Kaynaklar’da bir tarım okulu ve atalık tohum merkezi açılacağını duyurdu. Bu projeyle Buca’nın tarım ve turizm alanlarında ilerlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Buca’nın hem tarımsal hem de turizm mirası olan Buca Bardacığı'nın tanıtım etkinliğinde konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bardacık aslında Buca’nın en önemli simgelerinden birisidir. Bu zamana kadar böyle bir tanıtım etkinliği yapılmamıştı. Arkadaşlarımız ve muhtarlarımız ile oturup bu tanıtıma ihtiyaç olduğunu düşündük” dedi.

Atalık tohum merkezi de olacak

Köyler bölgesine ve tarıma ayrı bir önem gösterdiğine dikkat çeken Başkan Duman, “İlk olarak Kaynaklar’da tarım okulunu açıyoruz. Atalık tohum merkezi de orada bulunacak. Çünkü Kızılçullu Köy Enstitüsü bizim ilçemizdeydi ve biz kent belleği gereğince de ilçemizde en önemli olan bu köy enstitüsü ruhunu tarım okuluyla birlikte tekrardan hayata geçirip yaşatacağız. Böylelikle hem tarımda hem turizmde Buca’yı önce İzmir’de, sonra da tüm Türkiye’de daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.